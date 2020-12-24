TFF Başkanı’nın firması, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 56 müdürlüğe elektrik veriyor

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı da olan Nihat Özdemir’in yönetim kurulu başkanı olduğu Limak, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile 56 il müdürlüğünün elektrik alımı işini de yapıyor. CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, bakanlık bünyesindeki tüm bina, tesis, öğrenci yurtları, il spor müdürlükleri ve buralara bağlı tüm binalarda elektrik hizmetinin Limak firmasından alımı için anlaşma yapıldığı iddialarına dikkat çekti.

Bu iddiaların doğru olup olmadığı, Limak ile sözleşme yapılıp yapılmadığı, ihaleye çıkılıp çıkılmadığı hakkında bilgi isteyen Adıgüzel, “Eğer anlaşma söz konusu ise TFF Başkanı’nın sahibi olduğu bir firmanın bakanlığınızdan iş alması ve bu yolla bu firmaya ödeme yapılmasını etik buluyor musunuz” diye sordu. Kasapoğlu yanıtında, bakanlığın merkez teşkilatı ile 64 gençlik ve spor il müdürlüğünün elektrik alımı işinin Kamu İhale Yasası kapsamında açık ihale usulü ile ihale edildiğini bildirdi.

Kasapoğlu, “Bakanlığımız merkez teşkilatı ve 56 gençlik ve spor il müdürlüğünün elektrik alımı işini Limak Uludağ Perakende Satış AŞ ve 8 gençlik ve spor il müdürlüğünün elektrik alımı işini ise Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ kazanmış olup ilgili firmalarla 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca sözleşme imzalanmıştır” dedi.

‘FİRMA ALIMA DEVAM EDİYOR’

Adıgüzel, ihalenin Özdemir’in TFF Başkanı olmasının ardından gerçekleştiğini söyledi. Bu yanıtla bakanlığın Limak’tan alım yapıldığını doğruladığını belirten Adıgüzel, “Şu anda da bakanlıkta süresi biten yerleri bu firma almaya devam ediyor” iddiasında bulundu.

Samsun’da başka bir firmanın elektrik dağıttığını ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kuruluşların elektriği Limak’tan aldıklarını kaydeden Adıgüzel, “Türkiye’de bir sürü firma var. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı elektriği yüzde 70-80 Limak’tan alıyor. Herkesin ticaret hakkı olabilir. Ancak bakanlığın federasyon başkanının şirketinden alım yapması etik gelmiyor” dedi.

Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında yeni hazırlanmakta olan spor kulüpleri ve spor federasyonları yasasına dikkat çektiğini anımsatarak, “Bu düzenleme ile federasyonun malvarlığına, yetkilerine, özerkliğine el konulacak. Bu içerikteki bir düzenlemeye TFF neden ses çıkarmıyor diye sormuştum. Demek ki cevabı buymuş” dedi. CHP’li Adıgüzel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da elektriği Cengiz Holding’den aldığına işaret ederek, “Bakanlıklar bunlar arasında paylaşılmış. Örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da elektriği Cengiz Holding’den alıyor. Bütün bakanlıklara soru önergesi vereceğim” dedi.