TFF heyeti, UEFA TEP Toplantısı’na katıldı
UEFA tarafından her yıl ülke federasyonları üst yönetimlerinin katılımı ile düzenlenen TEP (Top Executive Programme) Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.
UEFA tarafından her yıl ülke federasyonları üst yönetimlerinin katılımı ile düzenlenen TEP (Top Executive Programme) Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.
Toplantıya Riva’dan TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda 55 ülkeden federasyonların temsilcileri yer aldı. Toplantıda, UEFA ile üye federasyonlar arasında Avrupa Kulüp müsabakalarının 2024 yılı sonrasındaki formatına dair değerlendirmeler yapıldı.
UEFA, A Milli Takım’ın İtalya ile açılış maçını oynayacağı EURO 2020 ile ilgili alınacak tedbirler ve planlamalar hakkında federasyonları bilgilendirdi. Ayrıca UEFA tarafından içinde bulunduğumuz sezonda devam eden Milli Takım ve kulüp turnuvaları ile ilgili bilgiler aktarıldı.
Öte yandan 20 Nisan’da Montrö’de yapılacak kongrede federasyonların onayına sunulacak UEFA statüsünde yapılacak değişiklikler ile ilgili bilgilendirme yapıldı, statü değişikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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