TFF ile Fenerbahçe ve Beşiktaş, Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı
TFF ile Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş kulüpleri, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün mesajında, Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu
- İlahiyatçı yazardan sert çıkış
- Kılıçdaroğlu’ndan Fikri Sağlar’a sert tepki
- Açılmadan çöken köprüyü yapan şirkete anıt kıyağı
- CHP'li Başarır'dan Selman Öğüt'e sert tepki
- Çavuşoğlu'nun söylediği gibi ‘Ortak çalışma grubu yok’
- Pınar Gültekin'in babası CHP'li ismin adını verdi
- CHP’li belediyenin gönderdiği şarap ile ilgili açıklama
- Erdoğan’ın sanatçı tarifine Atatürklü yanıt
- Melih Gökçek hakkında yeni suç duyurusu
Video Haberler
- İstanbul'da yarım milyonluk gaspa vatandaş engeli
- Asker oğlunu karşısında gören annenin büyük sevinci
- Antalya’da iguana seferberliği
- 3 çocuklu kadını, babası boğazından bıçakladı
- Çiftçi daha fazla dayanamadı, sinirinden ağladı
- Çıplak vatandaş Yaşasın devrimci gençlik” sloganı attı
- Otobüs şoförünü dövdü: Canım sıkıldığım için saldırdım
- Küçükçekmece'de dehşet anları!
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
En Çok Okunan Haberler
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu
- İlahiyatçı yazardan sert çıkış
- Kılıçdaroğlu’ndan Fikri Sağlar’a sert tepki
- Açılmadan çöken köprüyü yapan şirkete anıt kıyağı
- CHP'li Başarır'dan Selman Öğüt'e sert tepki
- Çavuşoğlu'nun söylediği gibi ‘Ortak çalışma grubu yok’
- Pınar Gültekin'in babası CHP'li ismin adını verdi
- CHP’li belediyenin gönderdiği şarap ile ilgili açıklama
- Erdoğan’ın sanatçı tarifine Atatürklü yanıt
- Melih Gökçek hakkında yeni suç duyurusu