TFF, Trabzonspor'u tehdit mi etti?
İddiaya göre TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF'yi mahkemeye veremezsiniz, taahhüdünüz var, kurallar gereği lisansınız iptal olur" ifadesini kullandı.
Futbol dünyası ilginç bir iddia ile sarsıldı.
Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde TFF ile kurulların tarafsız ve bağımsız olmadıklarını, bu nedenle FIFA'ya şikayette bulunduklarını açıklamış ve Kulüpler Birliği'nden de bordo-mavili takıma destek gelmişti.
Trabzon'un FIFA nezdinde yürüttüğü davayla ilgili TFF'den de bordo-mavili takıma gözdağı geldi. İddiaya göre TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF'yi mahkemeye veremezsiniz, taahhüdünüz var, lisansınız iptal olur" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
- İmamoğlu: Büyük bir ihanet, zül, günah, yazık!
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
- Kartal'daki intihar girişiminde skandal görüntüler
- Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu
- 28 kez Türkiye şampiyonu oldu, pazarda yumurta satıyor
- Canlı yayında kahkaha attıran 1 Nisan şakası
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- AKP ve MHP'ye büyük şok! İşte partilerin oy dağılımı
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- TEM'de 'dolu' kazası: 4 ölü, 5 yaralı
- Arka Sokaklar baroları ayağa kaldırdı
- Sinovac mı seçilmeli Biontech mi?
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- AKP'li Ayvatoğlu'dan Pudra şekeri açıklaması
- Kılıçdaroğlu: Bir zorbanın talebi TBMM'ye gölge düşürdü