TFF, Trabzonspor'u tehdit mi etti?

02 Nisan 2021 Cuma, 12:29

Futbol dünyası ilginç bir iddia ile sarsıldı.

Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde TFF ile kurulların tarafsız ve bağımsız olmadıklarını, bu nedenle FIFA'ya şikayette bulunduklarını açıklamış ve Kulüpler Birliği'nden de bordo-mavili takıma destek gelmişti.

Trabzon'un FIFA nezdinde yürüttüğü davayla ilgili TFF'den de bordo-mavili takıma gözdağı geldi. İddiaya göre TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF'yi mahkemeye veremezsiniz, taahhüdünüz var, lisansınız iptal olur" ifadesini kullandı.