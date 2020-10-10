TFF, tribünü değil locayı açtı!
TFF, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de locaları yüzde 50 kapasiteyle taraftara açtı
Türkiye Futbol Federasyonu, lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurullarla yapılan görüşmeler sonrasında, lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alımına başlanacağını açıkladı. TFF’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.
Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir."
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