TFF, Turgay Şeren’i andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın ve Galatasaray’ın eski kalecilerinden Turgay Şeren’in vefatının dördüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın ve Galatasaray’ın eski kalecilerinden Turgay Şeren’in vefatının dördüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
TFF’nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "A Milli Futbol Takımımız ve Galatasaray’ın eski kalecisi, Süper Lig’in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Turgay Şeren’i vefatının dördüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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