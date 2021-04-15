SON DAKİKA | TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan Abdullah Avcı kararı
Son dakika... TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki dava için kararını açıkladı.
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatı ile birlikte, 520 bin 200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi.
Beşiktaş Futbol A.Ş.’den KAP’a Açıklamahttps://t.co/bgwVozQITW— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 15, 2021
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş, bu kararı Tahkim Kurulu'na taşıyarak yargı sürecine devam edeceğini de duyurdu.
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