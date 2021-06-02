TFF Yönetici Hamit Altıntop: "Kısıtlamalara karşıyım"
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yabancı sınırına karşı olduğunu açıkladı.
Katıldığı televizyon programında konuşan Hamit Altıntop "Ben kısıtlamalara karşıyım. Ancak maalesef 2015'ten sonra TFF'nin teşvik sistemi vardı. Teşvik sistemi hiç uygulanmamış. Projeyi bir nevi yarım bıraktı. Onun için hedeflere ulaşılamadı. Böyle bir karar aldık. Kısıtlamalara karşıyız ama eğitime, doğru çalışma metoduna kulüplerimizi zorlamak açısından bunu yaptık. Umuyorum doğru kararlarla, doğru eğitim, doğru bilimle 4-5-6 sene sonra yine sınırsız olabilir. Herkes Türk futbolunun hangi durumda olduğunu biliyor. Şimdi çözdüm ve uygulama zamanı. En büyük dil beraber bunu başarabiliriz. Hep birlikte başarabiliriz." dedi.
YABANCI SINIRI YÜRÜRLÜKTE
Altıntop'un da yönetiminde olduğu Özdemir yönetimi ise bugün açıkladıkları karar ile yabancı sınırının gelecek sezondan itibaren yürürlüğe sokulacağını ilan etti.
YABANCI SINIRI
İşte gelecek sezon yürürlükte olacak yabancı sınırı kuralı:
TFF'ye bildirilecek yabancı futbolcu sayısı
2021/22 14
2022/23 12
2023/24 10
Aynı anda sahadaki yabancı futbolcu sayısı
2021/22 8
2022/23 7
2023/24 6
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