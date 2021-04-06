TFF'den Covid-19 testi pozitif çıkan Ali Koç'a "geçmiş olsun" mesajı

06 Nisan 2021 Salı, 10:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.