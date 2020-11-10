TFF'den #EbediFormanı oluştur paylaşımı

10 Kasım 2020 Salı, 12:26

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılında TFF'den anlamlı bir paylaşım geldi.

Göğsünde Ay-Yıldız, üzerinde Atatürk'ün el yazısını taşıyan millî formaya ruhunu vermek amacıyla özel bir an fırsatı sunan TFF şu açıklamayı ve paylaşımı yaptı:

"Hemen www.ebediforma.com'a gir, üzerinde isminin ve numaranın yazılı olduğu #EbediFormanı oluştur ve bu gururun bir parçası ol. Bu özel anı kaçırma, 10 Kasım senin için ölümsüz olsun!"