TFF'den #EbediFormanı oluştur paylaşımı
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılında TFF'den anlamlı bir paylaşım geldi.
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılında TFF'den anlamlı bir paylaşım geldi.
Göğsünde Ay-Yıldız, üzerinde Atatürk'ün el yazısını taşıyan millî formaya ruhunu vermek amacıyla özel bir an fırsatı sunan TFF şu açıklamayı ve paylaşımı yaptı:
"Hemen www.ebediforma.com'a gir, üzerinde isminin ve numaranın yazılı olduğu #EbediFormanı oluştur ve bu gururun bir parçası ol. Bu özel anı kaçırma, 10 Kasım senin için ölümsüz olsun!"
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