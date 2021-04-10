TFF'den Galatasaraylı yönetici için suç duyurusu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren TFF, kendilerine hakarette bulunan Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye Futbol Federasyonu'nan (TFF) Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik'e suç duyurusu...
Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında iki takımda birbirine üstünlük sağlayamamış ve maç berabere bitmişti. Ancak maç sonunda yöneticilerin oturduğu loca bir anda karıştı.
O sırasında bir vatandaş, “TFF’de zor durumda kalıyor” deyince Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik TFF’ye yönelik hakaretlerde bulundu.
"HAKARETİ KABULLENECEK DEĞİLİZ"
Yaşanan olayın ardından bir spor programına katılan TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve AKP Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem, “TFF’yi temsilen Ali Düşmez ile oradaydık. Hakareti kabullenecek değiliz. TFF’nin tüzel kişiliğine hakareti kabul edemeyiz. Bunun karşılığında hukuki haklarımızı kullanacağız, kullanmalıyız” demişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren TFF, kendilerine hakarette bulunan Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu inceleyen Sporda Şiddetin Önlenmesi Bürosu Recevik hakkında soruşturma başlattı. Recevik’in önümüzdeki günlerde, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağırılması bekleniyor.
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