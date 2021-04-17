The Addams Family'nin kuzen Itt'ini canlandıran Felix Silla yaşamını yitirdi

İtalyan asıllı Amerikalı ünlü oyuncu Felix Silla, 84 yaşında hayatını kaybetti. Genelde filmlerinde ilginç karakterleri canlandırdığı için yüzünü pek göstermeyen oyuncu birçok başarılı yapımda rol almıştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2021 Cumartesi, 12:43
The Addams Family'nin kuzen Itt'ini canlandıran Felix Silla yaşamını yitirdi
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Addams Ailesi'nde Kuzen Itt'i canlandıran Amerikalı aktör Felix Silla hayatını kaybetti.

84 yaşında gözlerini yuman Silla'nın uzun süredir pankreas kanseriyle savaştığı öğrenildi.

Haberi oyuncu Gil Gerard duyurdu. Twitter'dan bir paylaşım yapan Gerard, "Arkadaşımı kaybettiğim için hem çok üzgünüm hem de daha fazla acı çekmeyeceği için memnunum" dedi.

Gerard tweet'inde "Felix birkaç saat önce öldü. Ölümünden alınabilecek tek iyi şey artık acı çekmiyor olması. Onu çok özleyeceğim" diye yazdı. 

İtalyan asıllı olan Amerikalı aktör özellikle 1960'lı yıllarda yayınlanan The Addams Family'deki gizemli ve kıllı kuzen Itt karakteriyle adını duyurmuştu. Dizide ne dediği izleyiciler tarafından anlaşılamazken Addams Ailesi üyeleri ise her dediğini anlıyordu.

1975'de Malta Şahini'nin devamı olan The Black Bird'de kötü Livak karakterini canlandırmış, bu rol için kafasını kazıtmıştı. 

İtalya'da doğan ancak 1955'te Amerika Birleşik  Devletleri'ne taşınıp vatandaş olan Felix, bir dönem trapez sanatçısı olarak da çalışmış, daha sonra Hollywood'da dublörlük yapmıştı. 

Felix'in rol aldığı filmler arasında E.T, Batman Returns, Poltergeist, Planet of te Apes, Star Wars ve Indiana Jones and Temple of Doom da yer alıyor. 

Kaynak: Haber Global


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