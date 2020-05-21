The Last Dance için bir yorum daha geldi
Eski NBA yıldızı Boris Diaw, Chicago Bulls ve Michael Jordan efsanesini anlatan The Last Dance adlı belgeselin gerçekleri gözler önüne serdiğini açıkladı.
Eski NBA yıldızı Boris Diaw, Chicago Bulls ve Michael Jordan efsanesini anlatan The Last Dance adlı belgeselin gerçekleri gözler önüne serdiğini açıkladı.
Eleştiri mi, övgü mü yaptığı anlaşılmayan açıklama sonrası NBA şampiyonluğu yaşayan Fransız yıldıza değişik tepkiler geldi.
Boris Diaw, "The Last Dance'ın 2020 yılında yayınlanması harika oldu. Çünkü insanlar Michael Jordan'ın ve 1990'ların Chicago Bulls'un kim olduğunu ve basketbol ile genel olarak spor dünyası için yaptıklarını unutmaya başlamıştı" demişti.
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