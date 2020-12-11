The Playlist, 2020’nin en iyi 25 filmini belirlediği listeyi yayımladı
The Playlist 2020’nin en iyi 25 filmini belirlediği bir liste yayımlandı. Listede "Nomadland"den "First Cow"a, "Never Rarely Sometimes Always"den "I’m Thinking of Ending Things"e 25 film yer alıyor.
2020 yılının sonlarına doğru yaklaşırken yılın en iyi filmlerinin yer aldığı listeler yayımlanmaya devam ediyor.
The Playlist de belirlediği 25 filme yer verdiği bir listeyi okurlarıyla paylaştı.
Listenin ilk sırasında, Chloé Zhao imzası taşıyan, oyuncu Frances McDormand'ın başrolünde yer aldığı "Nomadland" bulunuyor. Dünya prömiyerini Toronto ve Venedik film festivallerinde eş zamanlı olarak yapan film, Venedik'te Altın Aslan, 45. Toronto Film Festivali’nde ise Halkın Seçimi ödüllerinin sahibi olmuştu.
Film, Jessica Bruder'ın 2017 yılında yayımlanan kitabı "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century"den uyarlandı. Filmde, başrol oyuncusu McDormand, ekonomik krizde her şeyini kaybettikten sonra karavanıyla Amerika'nın batısına doğru yolculuğa çıkan Fern isimli karakteri canlandırıyor.
The Playlist'in listesinde yer alan 25 filmin tamamı:
25. "Mank" – David Fincher
24. "Boys State" – Amanda McBain ve Jesse Moss
23. "Ema" – Pablo Larraín
22. "Babyteeth" – Shannon Murphy
21. "Bacurau" – Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles
20. "Palm Springs" – Max Barbakow
19. "Shirley" – Josephine Decker
18. "Soul" – Pete Docter & Kemp Powers
17. "Beanpole" – Kantemir Balagov
16. "The Assistant" – Kitty Green
15. "Martin Eden" – Pietro Marcello
14. "The Invisible Man" – Leigh Whannell
13. "The Nest" – Sean Durkin
12. "Tenet" – Christopher Nolan
11. "Possessor" – Brandon Cronenberg
10. "Minari" – Lee Isaac Chung
9. "Dick Johnson is Dead" – Kirsten Johnson
8. "Lovers Rock" – Steve McQueen
7. "Da 5 Bloods" – Spike Lee
6. "Sound of Metal" – Darius Marder
5. "David Byrne’s American Utopia" – Spike Lee
4. "I’m Thinking of Ending Things" – Charlie Kaufman
3. "Never Rarely Sometimes Always" – Eliza Hittman
2. "First Cow" – Kelly Reichardt
1. "Nomadland" – Chloé Zhao
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