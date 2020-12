The Playlist, 2020’nin en iyi 25 filmini belirlediği listeyi yayımladı

11 Aralık 2020 Cuma, 10:00

2020 yılının sonlarına doğru yaklaşırken yılın en iyi filmlerinin yer aldığı listeler yayımlanmaya devam ediyor.

The Playlist de belirlediği 25 filme yer verdiği bir listeyi okurlarıyla paylaştı.

Listenin ilk sırasında, Chloé Zhao imzası taşıyan, oyuncu Frances McDormand'ın başrolünde yer aldığı "Nomadland" bulunuyor. Dünya prömiyerini Toronto ve Venedik film festivallerinde eş zamanlı olarak yapan film, Venedik'te Altın Aslan, 45. Toronto Film Festivali’nde ise Halkın Seçimi ödüllerinin sahibi olmuştu.

Film, Jessica Bruder'ın 2017 yılında yayımlanan kitabı "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century"den uyarlandı. Filmde, başrol oyuncusu McDormand, ekonomik krizde her şeyini kaybettikten sonra karavanıyla Amerika'nın batısına doğru yolculuğa çıkan Fern isimli karakteri canlandırıyor.

The Playlist'in listesinde yer alan 25 filmin tamamı:

25. "Mank" – David Fincher

24. "Boys State" – Amanda McBain ve Jesse Moss

23. "Ema" – Pablo Larraín

22. "Babyteeth" – Shannon Murphy

21. "Bacurau" – Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles

20. "Palm Springs" – Max Barbakow

19. "Shirley" – Josephine Decker

18. "Soul" – Pete Docter & Kemp Powers

17. "Beanpole" – Kantemir Balagov

16. "The Assistant" – Kitty Green

15. "Martin Eden" – Pietro Marcello

14. "The Invisible Man" – Leigh Whannell

13. "The Nest" – Sean Durkin

12. "Tenet" – Christopher Nolan

11. "Possessor" – Brandon Cronenberg

10. "Minari" – Lee Isaac Chung

9. "Dick Johnson is Dead" – Kirsten Johnson

8. "Lovers Rock" – Steve McQueen

7. "Da 5 Bloods" – Spike Lee

6. "Sound of Metal" – Darius Marder

5. "David Byrne’s American Utopia" – Spike Lee

4. "I’m Thinking of Ending Things" – Charlie Kaufman

3. "Never Rarely Sometimes Always" – Eliza Hittman

2. "First Cow" – Kelly Reichardt

1. "Nomadland" – Chloé Zhao