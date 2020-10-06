Thiem, Fransa Açık'a çeyrek finalde veda etti
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, çeyrek finalde elendi.
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, çeyrek finalde elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde, bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Avusturyalı Dominic Thiem ile 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman karşılaştı.
Schwartzman, 5 saat 8 dakika süren mücadeleyi 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.
Arjantinli tenisçi, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile İtalyan Jannik Sinner arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.
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