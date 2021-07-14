THK'de yeni skandal! Milyonlarca liralık rant ortaya çıktı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:48

Son iki yıldır AKP’li eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen, Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu’nun (THK) en değerli malvarlığı olan ve uzun yıllardır otel olarak kullanılan İstanbul Laleli’deki Tayyare Apartmanları’nda milyonlarca liralık rant gün yüzüne çıktı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre, eski THK yönetimi, 2018 yılında tarihi yapıda uzun zamandır kiracı konumunda olan Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi’ne dava açtı. Davada, kiracı şirketin kirasını yasal süresi içinde ödememesi gibi birçok neden sıralanarak, şirketin tarihi yapıyı tahliye etmesi istendi. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi de 5 Mart 2019’da THK’yı haklı bularak, kiracı şirketin tarihi yapıyı tahliye etmesine karar verdi.

Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi, mahkemenin tahliye kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak, 2019 yılının Ekim ayında THK’ya kayyum atandı. Kayyum heyeti, istinafa taşınan davayı takip etmedi, hatta iddialara göre “davaya katılmayı unuttu.” İstinaf mahkemesi, tahliye kararını bozdu. Yargıtay da istinaf mahkemesinin kararını onadı.

KİRA BEDELİ, ŞİRKETİN ÖDEDİĞİNİN İKİ KATI OLMALI



THK kayyumlarının milyonlarca liralık ranta göz yumduğu iddia edilirken 2055 yılına kadar kiracı olan şirket, THK’ye aylık yaklaşık 340 bin dolar kira ödüyor. Bir yılda ödenen kira bedeli ise yaklaşık 4 milyon TL. Ancak eski THK yöneticilerinin aktardığına göre, ödenmesi gereken kira bedeli, şirketin ödediğinin iki katı olmalı.

DÜKKAN AYLIK KİRA BEDELİ 25 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR

THK ile kiracı şirket arasından yapılan kira sözleşmesinde, otel ve AVM olarak kullanılan tarihi yapıda 13 dükkân olduğu ifade ediliyor. Ancak Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi, kira sözleşmesinde 13 olan dükkân sayısını 18’e kadar çıkardı. Hatta yangın çıkışları dahi dükkâna dönüştürüldü.

Tarihi yapıdaki bir dükkânın aylık kira bedeli 25 bin dolara kadar çıkıyor. Yani tarihi yapıyı beş yıldızlı şirket olarak kullanan şirket, THK’ye ödediği kira bedelinden neredeyse daha fazlasını sadece dükkân kiralarından kazanıyor.

HANDE FIRAT’IN EŞİNİN NİKÂH ŞAHİDİ

Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi’nin sahibi, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Recep Ercan Keskin. Keskin, 2017 yılında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile eşi iş insanı Murat Özvardar’ın nikâh şahitliğini yaptı. Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar, geçtiğimiz günlerde “Suriye’de İzmit büyüklüğünde bir organize sanayi bölgesini yağmaladığı ve Afrin zeytinlerine çöktüğü” iddialarıyla gündeme geldi. Özvardar’ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Keskin ise daha önce “hayali ihracat, akaryakıt kaçakçılığı ve FETÖ örgütü üyesi oldukları iftirasıyla işadamlarına tehdit ve şantaj yapma” suçlamalarıyla gözaltına alınarak yargılandı.