THY, sağlık çalışanlarına özel kampanyayı bir ay daha uzattı
Koronavirüs ile mücadele önemli rol oynayan sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan Türk Hava Yolları (THY) kampanyayı bir ay daha uzattığını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz %40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı. Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler" dedi.
8 Haziran tarihi itibariyle sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan THY'nin başlattığı kampanyaya 155 bin sağlık çalışanın kaydolduğu ifade edildi. Bu kayıtların yüzde 69'nun Türkiye'den yüzde 31'nin ise yurt dışından olduğu belirtildi. Kampanyaya yurt dışından ilgi gösteren ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa yer alıyor.
Video Haberler
- İzmir’in en büyük fay hattı görüntülendi
- Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
- Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı
- Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi
- Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? İşte ilk açıklama
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması
- Erdoğan Ayasofya Cami tabelasını böyle açtı
- Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya'ya koştu
- Kırcı, Çatlı'nın onu idamdan kurtardığı olayı anlattı