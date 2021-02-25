THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi oynanacak
Ligin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak.
HY Avrupa Ligi'nin 26. haftası, Türk derbisine sahne olacak.T
Ligin 26. haftasında yarın Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Sezona beklentilerin çok uzağında başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 15 haftada sadece 5 maç kazanabilmişti. Ardından önemli bir toparlanma süreci yaşayan sarı-lacivertliler, üst üste 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Anadolu Efes ise ligde son 9 karşılaşmasında sadece 2 kez yenildi.
Mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Anadolu Efe ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Beko 80-71 kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok