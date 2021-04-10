THY Euroleague’de son hafta MVP’si Sasha Vezenkov

10 Nisan 2021 Cumartesi, 15:43

THY Euroleague’de son hafta maçları tamamlanırken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

THY Euroleague’de 34. haftasında Olympiakos’un evinde Rusya ekibi Khimki Moskova’yı 82-75 yendiği maçta gösterdiği başarılı performansla 31 verimlilik puanı alan Sasha Vezenkov, haftanın MVP’si oldu. 25 yaşındaki basketbolcu mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Vezenkov, bu sezon ikinci kez haftanın MVP’si seçildi.