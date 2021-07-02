"THY’den 2 bin 500 kişi işten çıkarıldı" iddiası
İşten çıkarma yasaklarının kalkmasının ardından Türk Hava Yolları’nın 2 bin 500 çalışanı işten çıkardığı iddia edildi. THY’den yapılan açıklamada yetkili sendika arasında imzalanan protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdinin sonlandırıldığı kaydedildi.
Pandemi süresince hükümet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği desteğinin 1 Temmuz sona ermesiyle Türk Hava Yolları’nın 2 bin 500 personeli işten çıkardığı iddia edildi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamalarda, Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında imzalanan protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdinin sonlandırıldığı kaydedildi.
İşten çıkarılanların ise pandeminin başlamasının ardından havacılık sektöründe yaşanan kriz nedeniyle maaşlarında indirime gitmek istemeyen personel olduğu iddia edildi.
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