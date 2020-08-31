Tıbbi eldivende artan talep sıkıntısı: '250 liralara kadar kutu fiyatı görebiliyoruz'

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:28

TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Delikanlı, medikal ürünlerden biri olan tıbbi eldivende gerekli tedbirler alınmadığı taktirde, yakın süre içinde sıkıntı yaşanacağını bildirdi.

Türkiye'de tıbbi eldiven üretiminin olmadığını söyleyen Delikanlı, "Başta Malezya olmak üzere Tayland ve Vietnam gibi diğer ülkelere bağımlıyız gerek ham madde de gerekse ürünün ithalatında. Şu an tüm dünyada pandemi dolayısıyla talep patlaması yaşandığından kaynaklı olarak sıkıntı yaşanıyor. Ülkemizde de eldiven konusu yavaş yavaş sorun göstermeye başladı. Eldivenlerde fiyatlandırma, kullanım aralığına göre gramaj, özellik ve adetsel olarak kutu ve paketleme de değişiyordu. Cerrahi eldivenler steril ve tek paketli; genel kullanıma açık olan eldivenler de yüzlük ve iki yüzlük paketler olmak üzere kullanılıyordu. Pandemi öncesi fiyatları 14 lira ile 16 lira arasında gramaj ve kullanım yerine göre değişiyordu. Fakat şu anda minimum 50, maksimum 250 liralara kadar kutu fiyatı görebiliyoruz, gerek marketlerde gerek tıbbi marketlerde gerekse internette" diye konuştu.

'ELDİVENSİZ KALABİLİRİZ'

TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Delikanlı, vatandaşa çok büyük görev düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu en başından beri vatandaşların eldiven kullanımın gereksiz olduğunu hatta risk yarattığını bile iletiyor. Bizim hijyenimize su ve sabunla dikkat etmemiz gerekiyor ki sağlık profesyonelleri; gerçekten eldivene ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlar bundan uzak kalmasın. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmezsek eğer çok kısa bir süre sonra eldivensiz kalabiliriz. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü biliyoruz. Dönem dönem ilgili genel müdürlükler ile de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Denetimi artıracağı ve farklı yöntemler uygulayacağı noktasında çalışmalar yürüyor. Onun biraz hızlanmasını talep ediyoruz.

Bir diğer hususta ülkeye girmiş olan eldivenin ihracatının belli bir süreliğine; en azından aralık sonuna kadar durdurulması gerektiğini düşünüyoruz. Olur da bir projelendirme yapılırsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ve Ticaret Bakanlığı'mızın desteği ile uygun yatırım ortamı ve koşullar sağlandıktan sonra da ülkede üretim için de gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bir önlemi mutlaka ilgili bakanlıklar alacaktır."

'FİYATIN 8- 10 KAT ARTIĞINI ÇOK RAHAT SÖYLEYEBİLİRİZ'

Bilim Kurulu'nun sağlık profesyonellerinin kullanmasının gerektiği yönündeki uyarılarına rağmen tıbbi eldivende bir talep patlamasının söz konusunun olduğunu belirten Delikanlı, "Bu da ihracat fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı olarak bazı kişi ve kuruluşlara stok yapmaya ve ülkeye girmiş eldivene ihraç etmeye yöneltiyor. Bu da olumsuz bir durum yaratıyor ve sağlık profesyonellerinin eldivene ulaşımını engelliyor. Vatandaşın bu eldiven kullanımlarını azaltmasını bekliyoruz, sağlık profesyonelleri bu ürün gruplarına ulaşabilsin, diye. Eğer böyle giderse dünyadaki talep patlamasından kaynaklı olarak da biz aralık ayına kadar eldiven ve benzeri ürünlere ulaşmakta ciddi anlamda sorun yaşayacağız. Bu çok aşikar görülüyor. Bu dönemde fiyatın 8 ila 10 kat arasında artığını çok rahat söyleyebiliriz" dedi.