Ticaret Bakanlığı 63 şirketi "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı
Ticaret Bakanlığı, 63 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi. Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirketin isim ve iletişim bilgilerine ilişkin liste yer aldı.
Öte yandan, Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2020 ve 5 Eylül 2020 tarihli sayılarında yayımlanan konuya ilişkin kararlar yürürlükten kaldırıldı.
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