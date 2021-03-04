Ticaret Bakanlığı 63 şirketi "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

04 Mart 2021 Perşembe, 08:57

Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirketin isim ve iletişim bilgilerine ilişkin liste yer aldı.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2020 ve 5 Eylül 2020 tarihli sayılarında yayımlanan konuya ilişkin kararlar yürürlükten kaldırıldı.