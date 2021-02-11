TikTok, EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu

11 Şubat 2021 Perşembe, 11:52

Dünyanın önde gelen kısa video uygulaması TikTok, UEFA EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu. İlk defa bir dijital platformun sponsorluğunu üstlendiği uluslararası turnuva, TikTok ve UEFA için heyecan verici bir adımı temsil ediyor.

TikTok, UEFA ortaklığı sürecinde futbol taraftarlarının oyuna olan tutkularını ve yaratıcılıklarını ifade edebilmeleri için onlara pozitif bir ortam sunmayı amaçlıyor. TikTok, taraftarların en sevdikleri futbol içerik üreticilerini takip edebilecekleri, futbol içerikleri üretebilecekleri ve turnuva sırasında kendi özel anlarını ve kutlamalarını paylaşabilmelerini sağlayacak.

Turnuvanın küresel sponsoru TikTok, topluluğunun kendilerini yaratıcı ve pozitif bir şekilde ifade edebilmeleri adına artırılmış gerçeklik efektleri, özel kampanyalar, canlı yayınlar gibi bir dizi heyecan verici özelliği hayata geçirmek için UEFA ile birlikte çalışacak. UEFA, TikTok’a UEFA’nın tarihi belleğine erişim sağlayarak ilgi çekici ve yenilikçi içerikler geliştirebilmesine destek olacak.

UEFA EURO 2020; bu ortaklık kapsamında dünya çapındaki milyonlarca futbol taraftarına özel sahne arkası içeriklerinin yanı sıra, güncel ve arşiv görüntüleriyle ilham verme ve onları eğlendirme misyonuyla da turnuva öncesinde resmi bir TikTok hesabı açacak.

TikTok, bu sponsorlukla beraber tüm Avrupa yayın kanallarında UEFA EURO 2020 canlı maç programları esnasında TikTok’u tanıtan yayın sponsorluk haklarına da sahip olacak.

''BAĞ KURMA VE TUTKULARINI PAYLAŞMA FIRSATI VERECEK''

UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein, konuyla ilgili “Geçtiğimiz yıl dijital platformlar arasında en çok konuşulan şirketlerden biri olan TikTok'u UEFA EURO ortağı olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki aylarda, dünya çapındaki taraftarlara benzersiz ve yenilikçi bir UEFA EURO deneyimi sunmak için TikTok’la çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu ortaklık, taraftarlara dünyanın önde gelen spor etkinliklerinden biri aracılığıyla bağ kurma ve tutkularını paylaşma fırsatı verecek."dedi.

Dünyada en çok indirilen uygulamalardan olan TikTok, 150'den fazla ülkede ve 75 dilde kullanılıyor. TikTok kullanıcıları kısa videolar aracılığıyla tutkularını ve yaratıcı ifadelerini paylaşmaya teşvik ederek eğlenceli, olumlu ve kucaklayıcı bir topluluk oluşturmayı hedefliyor.