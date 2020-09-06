TikTok'ta meydan okumaya katılan Amerikalı genç kız yaşamını yitirdi

06 Eylül 2020 Pazar, 09:53

Olayı aktaran Mirror gazetesi, bir alerji ilacını halüsinasyon görene kadar yüksek miktarda alma şeklinde gerçekleşen paylaşımlara katılan Phillips'in 21 Ağustos'ta hayatını kaybettiğini belirtti.

Genç kızın teyzesi Janette Sissy Leasure da başka ailelerin benzer bir trajedi yaşamaması için uyarılarda bulundu.

Leasure, Facebook'tan yaptığı paylaşımda "Çocuklarımızın elimizden alınmasına ya da hastaneye kaldırılmalarına yol açan bu iş durdurulmalı. Başka çocukların da ailelerinden alınmasına izin vermeyin" dedi.

Acılı teyze, "Şu an bizim içinden geçmekte olduğumuz zorluğu hiçbir ailenin yaşamasını istemem. Sakın ha bu bizim başımıza gelmez demeyin" diye ekledi.

Oklahoma Zehirlenme ve İlaç Bilgilendirme Merkezi Direktörü Scott Schaeffer da Chole'un ölümünün ardından böyle meydan okumaların tehlikelerine dair gençleri uyarırken, bu işin hayatı tehdit eden bir noktaya gelebileceğini vurguladı.

Kaynak: Independent Türkçe