TikTok’un ABD satış planı süresiz olarak rafa kaldırıldı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 16:07

ABD Başkanı Joe Biden’ın teknoloji şirketlerinden kaynaklanan potansiyel güvenlik risklerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiği bir dönemde, ABD’li yetkililerin TikTok'un ülkedeki yönetim faaliyetlerinin Oracle ve Walmart’a satılması planının süresiz olarak rafa kaldırıldığı ifade edildi.

Bloomberg’in haberine göre, TikTok uygulamasının sahibi olan ByteDance şirketinin temsilcileri ile ABD ulusal güvenlik yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Söz konusu görüşmelerde, Çin hükümetinin Amerika’daki TikTok kullanıcılarının bilgilerine erişiminin nasıl engellenebileceğine odaklanıldığı belirtildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Emily Horne, "Karşılaştığımız tüm tehditleri ele alan kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeyi planlıyoruz.” açıklamasını yaptı. Horne, bu tehditlerin Çin merkezli uygulamaları ve ABD'de kullanılan diğer yazılımların oluşturduğu riskleri de içerdiğini söylediği konuşmasında, “Önümüzdeki aylarda, karşılaştığımız risklere ilişkin belirli vakaları gözden geçirmeyi umuyoruz." dedi.

FEDERAL MAHKEMESİNİN TİKTOK KARARI

Geçtiğiniz Eylül ayında, Trump yönetimi Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’un kullanılmasını durdurma kararı almış, ancak kararın yürürlüğe girmesine saatler kala Washington DC’deki bir federal mahkeme yasağı geçici olarak askıya almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e ertelemişti.

Kaynak:bloombergh