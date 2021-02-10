TikTok’un ABD satış planı süresiz olarak rafa kaldırıldı
ABD’li yetkililerin Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki yönetim faaliyetlerinin Oracle Corp. ve Walmart Inc.’e satılması planını rafa kaldırdıkları belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın teknoloji şirketlerinden kaynaklanan potansiyel güvenlik risklerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiği bir dönemde, ABD’li yetkililerin TikTok'un ülkedeki yönetim faaliyetlerinin Oracle ve Walmart’a satılması planının süresiz olarak rafa kaldırıldığı ifade edildi.
Bloomberg’in haberine göre, TikTok uygulamasının sahibi olan ByteDance şirketinin temsilcileri ile ABD ulusal güvenlik yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Söz konusu görüşmelerde, Çin hükümetinin Amerika’daki TikTok kullanıcılarının bilgilerine erişiminin nasıl engellenebileceğine odaklanıldığı belirtildi.
Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Emily Horne, "Karşılaştığımız tüm tehditleri ele alan kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeyi planlıyoruz.” açıklamasını yaptı. Horne, bu tehditlerin Çin merkezli uygulamaları ve ABD'de kullanılan diğer yazılımların oluşturduğu riskleri de içerdiğini söylediği konuşmasında, “Önümüzdeki aylarda, karşılaştığımız risklere ilişkin belirli vakaları gözden geçirmeyi umuyoruz." dedi.
FEDERAL MAHKEMESİNİN TİKTOK KARARI
Geçtiğiniz Eylül ayında, Trump yönetimi Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’un kullanılmasını durdurma kararı almış, ancak kararın yürürlüğe girmesine saatler kala Washington DC’deki bir federal mahkeme yasağı geçici olarak askıya almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e ertelemişti.
Kaynak:bloombergh
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Boğaziçi öğrencilerinden videolu tepki
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Boğaziçi öğrencilerinden videolu tepki