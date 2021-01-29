Tim Cook'tan Facebook göndermesi: 'Bu anlayışa göz yumamayız'

29 Ocak 2021 Cuma, 10:05

European Computers, Privacy & Data Protection (CPDP, Avrupa Bilgisayarlar, Gizlilik ve Veri Koruması) konferansına dün katılan Cook, doğrudan "Facebook" adını kullanmadan şirkete yönelik eleştirilerde bulundu.

Kişisel verilerin toplanması ve kullanılması konusunda konuşan Cook, konuyla ilgili olarak, "Daha önce de söylediğim gibi, hayatımızdaki her şeyin toplanıp satılabileceğini 'normal' olarak kabul edersek, o zaman veriden çok daha fazlasını kaybetmiş oluruz. İnsan olma özgürlüğünü kaybederiz" dedi.

"BU İŞ MODELİ KÜÇÜMSENMEYİ HAK EDİYOR"

Verilerin toplanmasına ilişkin konuşan Cook, şunları kaydetti:

"Algoritmaların ortaya çıkardığı yaygın yanlış bilgi verme ve komplo teorilerinin olduğu bir ortamda artık erişim amaçlı yapılan her şey olumlayarak ve 'ne kadar çok veri toplarsak o kadar iyidir' anlayışına göz yumamayız.

Eğer bir işletme, yalan bilgi veren kullanıcılar, seçim olmaktan çıkmış seçimler ve veri istismarı üzerine kuruluysa bu işletme övgülerimizi değil küçümsenmeyi hak ediyor.

Bu yaklaşımın bir kutuplaşma yaratmadığı, güvensizliğe neden olmadığı ve evet, şiddet getirmiyormuş gibi davranmayı bırakmanın zamanı çoktan geçti. Sosyal bir ikilemin sosyal bir felaket olmasına izin verilemez."

Apple'ın gizlilik konusundaki hassasiyetine de dikkat çeken Cook, teknoloji etiğinin kişilere fayda sağlayacak şekilde geliştirilen teknoloji olması gerektiğini ifade etti. Cook aynı zamanda CPDP'nin veri gizliliği ve verilerin korunması konusunda yürürlükte olan yasasını takdir ederek ABD'de de benzer bir yasanın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Cook, sosyal medya uygulamalarının halkın aşılara olan güvenini zayıflattığını ve kullanıcıları aşırılık yanlısı gruplara katılmaya teşvik ettiğini söyledi.

"BASKIN PLATFORM KONUMUNU KULLANIYOR"

Mark Zuckerberg geçtiğimiz çarşamba Apple hakkında itirafda bulunarak, "Apple, uygulamalarımızın ve diğer uygulamaların çalışma şeklinde müdahale etmek için baskın platform konumunu kullanıyor ve bunu (kullanıcılara) kendi uygulamalarını tercih ettirmek için düzenli olarak yapıyor" demişti.