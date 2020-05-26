Tıp fakültesi öğrencilerinin koronavirüs tepkisi: Ölmemiz mi gerekiyor?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan ve tıp fakültesi son sınıfta okuyan iki öğrencinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sosyal medyada paylaşım yapan öğrenciler, "Diğer üniversiteler gibi online eğitime geçilmesi için canımızdan mı olmamız gerekiyor?" diye sordu.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde son sınıfta okuyan iki öğrencide (intörn) koronavirüse rastlanması, öğrencileri ayaklandırdı.
Üniversite yönetimini YÖK'ün kendilerine tanıdığı online eğitim hakkını uygulamamakla suçlayan öğrenciler, yetersiz tıbbi ekipman ile çalıştıkları iddiasında bulundu.
Sosyal medya hesaplarından #Adüinternleri hashtag'ı üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalan öğrenciler Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i suçladı.
'HASTANIN POZİTİF OLDUĞU GİZLENİYOR'
Virüs kapan öğrencilerin yeterli koruyucu ekipmanı olmadan pandemi bölümüne gönderildiğini öne süren öğrenciler, Covid-19 şüphelisi hastanın durumunun açıklanmadan tedaviye gönderildiğini, servislerde hangi hastanın pozitif şüphelisi olduğunu temastan sonra öğrendiklerini dile getirdi.
Yaşadıkları zorlukları sosyal medyadan paylaşan öğrenciler, "Covid şüpheli hastaya ısrarla girişimsel işlem yaptırıyorsunuz. Öğrencileri yetersiz ekipmanla Covid-19 şüpheli hastaya, şüpheli olduğunu söylemeden gönderip, 'neden bize söylenmedi' deyince de 'Hastanın dosyasına neden bakmadın, nasıl doktor olacaksın' diye öğrenci suçlanıyor. Gerçekten yazık" ifadelerini kullandı.
'LÜTFEN BİZİ KORUYUN'
Sözcü'nün aktardığına göre doktor adayı öğrenciler, yönetimin kendileriyle ilgili olarak "işine geldiğinde doktor, işine gelmediğinde öğrenci" tavrı sergilediğini söyledi.
Kendilerinden bir maske bile esirgendiğini iddia eden bir öğrenci mesajında şu ifadelere yer verdi: "İntörnlerin şartlarıyla diğer sağlık çalışanlarının şartları bir değil. Küçücük odada beraberiz. Aramızda bulaş riski fazla. Üstelik otobüs kullanarak okula gidip geliyoruz. Lütfen bizi koruyun."
Bir başka öğrenci ise, "Tıp Fakültesi öğrencisi de sağlık çalışanı da hayatta seçtikleri meslekten öte insandır. Herkes için koruyucu formüller onlar için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.
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