TİP'ten AKP MYK'sine 3 yanıt, 3 soru
Türkiye İşçi Partisi (TİP), AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yapılan MYK'nin ardından Barış Atay'a yönelttiği sözlere cevap vererilerek, soru yöneltildi.
"AKP MYK’sına yanıtımız ve sorularımızdır" başlığıyla AKP'li Ömer Çelik'in ifadelerine ilişkin bir açıklama yayınlandı.
3 YANIT
TİP'ten yapılan açıklamada AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e şu 3 yanıtı verdi:
-Kadınlar öldürülüyor, şiddete uğruyor. Siz parlementer sistemi kötülüyorsunuz.
-Aydınlar, gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler cezaevinde, tecavüzcüler ise sokakta dolaşıyor. Siz halkın vekilini karalıyorsunuz.
-Alınmayan tedbirler nedeniyle pandemide her gün hekimler, yurttaşlar ölüyor. Siz gerçek rakamları gizliyor, halkı suçluyorsunuz.
3 SORU
TİP açıklamasında, pandemi, Musa Orhan'ın serbest bırakılması ve Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin şu 3 soruyu yöneltildi:
- İçişleri Bakanlığı halka ve temsilcilerine tehdit savurma makamı mıdır?
- Musa Orhan’ın tarafında mısınız, İpek Er’in taradında mı?
- Pandemiye ilişkin gerçek rakamları ne zaman açıklayacaksınız?
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