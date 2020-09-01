TİP'ten AKP MYK'sine 3 yanıt, 3 soru

Türkiye İşçi Partisi (TİP), AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yapılan MYK'nin ardından Barış Atay'a yönelttiği sözlere cevap vererilerek, soru yöneltildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2020 Salı, 23:26
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"AKP MYK’sına yanıtımız ve sorularımızdır" başlığıyla AKP'li Ömer Çelik'in ifadelerine ilişkin bir açıklama yayınlandı.

3 YANIT

TİP'ten yapılan açıklamada AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e şu 3 yanıtı verdi:

-Kadınlar öldürülüyor, şiddete uğruyor. Siz parlementer sistemi kötülüyorsunuz.

-Aydınlar, gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler cezaevinde, tecavüzcüler ise sokakta dolaşıyor. Siz halkın vekilini karalıyorsunuz.

-Alınmayan tedbirler nedeniyle pandemide her gün hekimler, yurttaşlar ölüyor. Siz gerçek rakamları gizliyor, halkı suçluyorsunuz. 

3 SORU

TİP açıklamasında, pandemi, Musa Orhan'ın serbest bırakılması ve Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin şu 3 soruyu yöneltildi:

- İçişleri Bakanlığı halka ve temsilcilerine tehdit savurma makamı mıdır?

- Musa Orhan’ın tarafında mısınız, İpek Er’in taradında mı?

- Pandemiye ilişkin gerçek rakamları ne zaman açıklayacaksınız?


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