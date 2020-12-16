TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Akseki Mahallesi yakınları E- 90 karayolunda meydana geldi. Ankara yönüne giden T.Y. yönetimindeki 06 ZDM 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde giden M.B.'nin kullandığı 50 AAS 094 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil TIR'ın altına girerken, sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye erleri tarafından güçlükle çıkarılan T.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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