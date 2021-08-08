"TKP/ML propagandası yaptığı" iddia edilen şahıs, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı
Terör örgütü TKP/ML propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen bir kişi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
"Terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan İsmayil A., yurt dışından uçakla geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İsmayil A., Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
İsmayil A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi.
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