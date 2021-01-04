Tofaş Başantrenörü Hakan Demir: Mutlu olduğum yerdeyim

04 Ocak 2021 Pazartesi, 11:31

Kulübün resmi sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Tofaş Başantrenörü Hakan Demir, “Böylesine köklü, organize ve disiplinli bir kurumun içerisinde benzer özellikleri taşıyan bir profesyonel olarak yer almak, bana olmaktan mutlu olduğum bir yerde bulunma hissi veriyor” dedi.

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Tofaş’ın başantrenörü Hakan Demir, kulübün resmi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Tofaş’ın başantrenörü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Demir, kendisini iyi bir öğretici antrenör olarak gördüğünü belirtti. Demir, antrenörlük becerileriyle örtüşen bir kulüpte çalıştığına vurgu yaparak, “Burada kendimi daha sorumluluk sahibi hissediyorum” dedi.

Altyapıdan yetişmiş oyuncuları A takıma kazandırmak ve bu oyuncularla başarılar elde etmek istediğini ifade eden Hakan Demir, “Ben de altyapıdan gelen oyuncularla oynamayı seven ve onlara katkıda bulunan bir antrenör olarak tabii ki bu kulübün hedeflerinde, DNA’sında bir altyapı gerçeğinin bulunması, daha büyük başarılara bu altyapı gerçeğiyle gidilebileceğine inanmış olması, geçmişinde de bunu kanıtlamış olması dolayısıyla burada kendimi daha sorumluluk sahibi hissediyorum. Bu da benim aynı zamanda becerimle de örtüşen bir durum. Dolayısıyla bir A takım antrenörü olarak benim aslında kulübe, şehre ve kuruma yapabileceğim en büyük katkı; altyapıdan şu ana kadar yetişmiş oyunculardan maksimum yararlanmak. Eğer bu yararı en üst seviyeye çıkarıp, o oyuncularla gerçekten hedeflere gitmeye başladığımızı şehir, camia gördüğü zaman bu zaten yeterince iyi bir örnek teşkil edecektir. Kendi altyapısından yetişmiş oyuncuların A takımında oynadığını gören daha alt yaş gruplarındaki genç arkadaşlar, aileler bunda büyük bir motivasyon göreceklerdir. Bence en büyük görevim tabii ki diğer organizasyonlarla beraber bu yetişmiş oyuncuları A takıma kazandırmak ve onlarla belirli başarılar elde etmek” diye konuştu.