Tofaş'tan üretime 13 günlük ara veriyor

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı ve planlı çalışma nedeniyle 13 gün üretime ara vereceğini açıkladı. Fabrika 13 Ocak'ta yeniden faaliyete geçecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 10:53
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Tofaş Bursa fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları için 31 Aralık ile 12 Ocak arasında üretime ara verecek. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrika 13 Ocak'ta tekrar üretime başlayacak.


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