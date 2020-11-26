Tokat Belediye Plevne'de 6 kişi koronavirüse yakalandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 13:21
Tokat Belediye Plevne'de 6 kişi koronavirüse yakalandı
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Basına açıklamada bulunan kulüp antrenörü İlker Altan, takıma koronavirüs testleri uygulandığını belirterek, "4 sporcu ile birer yönetici ve yardımcı antrenörün testleri pozitif sonuçlandı. 6 kişi karantinaya alındı." dedi.

Altan, bu durum nedeniyle hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe HDI Sigorta maçının da ileri bir tarihe ertelendiğini aktardı.


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