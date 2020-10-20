Tokat'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
Tokat’ın Niksar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 580 litre sahte içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar'a bağlı Koruyolu köyünde 6 kişinin sahte içki ürettiği bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, köyde oturan 6 şüphelinin evlerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 580 litre sahte içki, 60 kilo anason, soğutmada kullanılan 2 bakır kazan, alkol damıtılmasında kullanılan 2 düzenek, 50 jelikan bidon ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi.
Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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