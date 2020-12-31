TOKİ, sona kalana 70 metrekare ev verecekti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, TOKİ'nin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde ilk gelenlere 98 metrekare, sonradan gelenlere ise 70 metrekare dairelerin verileceğini söyledi. Adıgüzel, girişimleri neticesinde herkese 98 metrekare daireler verildiğini açıkladı.
TOKİ, Ataşehir'deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında daireleri dağıtırken adaletletsiz bir adım attı. İlk gelenlere 98 metrekare, son gelenlere ise 70 metrekare ev vermeyi kararlaştırılırken devreye CHP'liler girdi. CHP'lilerin girişimleri soucunda herkese aynı büyüklükte 98 metrekare daireler verildi.
Söz konusu olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Adıgüzel, şu açıklamalarda bulundu:
"Ataşehir Yenişehir Mahallemizde TOKİ’nin gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesinde ilk gelen hak sahiplerine 98 metrekare , sonra gelen hak sahiplerine ise 70 metrekare daire verilecekti. Bu adaletsizliğe karşı yaptığımız girişimler sonucu tüm hak sahipleri hakkı olan 98m² dairesini alacak."
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Dr. Serdar Savaş'tan Çin aşısı için sahtekarlık iddiası
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması
- CHP'li Girgin HTS kayıtları ve konuşmaları paylaştı
- Yılmaz Özdil'e 'Atatürk'e hakaretten' soruşturma
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu
Video Haberler
- Çıplak vatandaş Yaşasın devrimci gençlik” sloganı attı
- Otobüs şoförünü dövdü: Canım sıkıldığım için saldırdım
- Küçükçekmece'de dehşet anları!
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
- Öldürülen kadınlar için sokağa çıkan kadınlara gözaltı
- İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
- Sağlık çalışanları isyanda: Artık yeter! Ölüyoruz...
- Pazarda kadına şiddet! Küfürler savurup yumrukladı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Dr. Serdar Savaş'tan Çin aşısı için sahtekarlık iddiası
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması
- CHP'li Girgin HTS kayıtları ve konuşmaları paylaştı
- Yılmaz Özdil'e 'Atatürk'e hakaretten' soruşturma
- BİM'in sansür girişimi ifşa oldu