TOKİ, sona kalana 70 metrekare ev verecekti

31 Aralık 2020 Perşembe, 14:00

TOKİ, Ataşehir'deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında daireleri dağıtırken adaletletsiz bir adım attı. İlk gelenlere 98 metrekare, son gelenlere ise 70 metrekare ev vermeyi kararlaştırılırken devreye CHP'liler girdi. CHP'lilerin girişimleri soucunda herkese aynı büyüklükte 98 metrekare daireler verildi.

Söz konusu olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Adıgüzel, şu açıklamalarda bulundu:

"Ataşehir Yenişehir Mahallemizde TOKİ’nin gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesinde ilk gelen hak sahiplerine 98 metrekare , sonra gelen hak sahiplerine ise 70 metrekare daire verilecekti. Bu adaletsizliğe karşı yaptığımız girişimler sonucu tüm hak sahipleri hakkı olan 98m² dairesini alacak."