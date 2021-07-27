Tokyo 2020 | Yüzmede Defne Taçyıldız, yarı finale yükseldi

Tokyo 2020'de milli yüzücü Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 14:04
Tokyo 2020 | Yüzmede Defne Taçyıldız, yarı finale yükseldi
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Tokyo 2020 Olimpiyatları kadınlar yüzme 200 metre kelebek elemelerinde mücadele eden Defne Taçyıldız, yarı finale kalmayı başardı.

2:10.00'luk derecesiyle elemeleri 12. sırada tamamlayan Taçyıldız, 12. sırayı alırken, kendi serisinde dördüncü sırayı aldı ve yarı finalde yüzmeye hak kazandı.

Yarı final yarışı, yarın yüzülecek.


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