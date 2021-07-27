Tokyo 2020 | Yüzmede Defne Taçyıldız, yarı finale yükseldi
Tokyo 2020'de milli yüzücü Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finale yükseldi.
Tokyo 2020 Olimpiyatları kadınlar yüzme 200 metre kelebek elemelerinde mücadele eden Defne Taçyıldız, yarı finale kalmayı başardı.
2:10.00'luk derecesiyle elemeleri 12. sırada tamamlayan Taçyıldız, 12. sırayı alırken, kendi serisinde dördüncü sırayı aldı ve yarı finalde yüzmeye hak kazandı.
Yarı final yarışı, yarın yüzülecek.
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