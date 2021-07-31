TOKYO 2020 | Milli okçumuz Mete Gazoz, yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, adını yarı finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:29
TOKYO 2020 | Milli okçumuz Mete Gazoz, yarı finale yükseldi
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Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen milli okçumuz Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi. aça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Gazoz, çeyrek finale kaldı. 

Gazoz, çeyrek finalde kariyerinde 3 olimpiyat madalyası bulunan Brady Ellison’u 7-3 yendi ve yarı finale yükseldi.

Mete Gazoz'un yarı final karşılaşması saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Gazoz,Japon Takaharu Furukawa ile karşılaşacak.



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