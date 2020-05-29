Tokyo 2020 kota takviminde değişiklik

29 Mayıs 2020 Cuma, 14:29

Dünya Karate Federasyonu (WKF), Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e ertelenmesinin ardından kota takvimini güncelledi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, WKF Yönetim Kurulu'nun 32 sporcunun kota kazandığının açıklandığı tarihin Tokyo 2020'nin öncesine denk gelmesi ve Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi nedeniyle yeni bir karar alındığı ifade edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile yapılan görüşmeler sonrasında netlik kazanan kararın ardından, 18 Mart'ta kota aldığı açıklanan 16 erkek ve 16 kadın sporcunun kota mücadelesinin, 2021'deki iki organizasyonla devam edeceği ve nihai sıralamanın bu müsabakaların ardından kesinleşeceği vurgulandı.

Alınan yeni karara göre, 2021 Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası ile Karate 1 Premier Lig Rabat etaplarında alınan puanlar sıralamayı etkileyecek ve Mayıs 2021'de Tokyo Olimpiyatları'na sıralamadan katılacak karateciler belirlenecek.

Öte yandan 24 sporcunun kota alacağı Kalifikasyon Turnuvası ise Haziran 2021'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

ÜÇ MİLLİ SPORCU YERİNİ GARANTİLEDİ

WKF'nin aldığı kararın, 18 Mart 2020'de kota aldığı ilan edilen beş sporcudan üçünü etkilemeyeceği, dünya ve olimpik puanlamanın bir numarası Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Ali Sofuoğlu'nun Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edeceği belirtildi.

Dünya ve olimpik sıralamada kategorilerinde ikinci durumda bulunan Merve Çoban ile Meltem Hocaoğlu Akyol'un mücadelesi ise iki kota müsabakasının ardından netlik kazanacak.



