Tokyo Olimpiyatları’na denizaşırı seyirci alınmayacak

20 Mart 2021 Cumartesi, 14:44

Kyodo News’de yer alan haberde Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasında yapılan toplantıda koronavirüs salgını sebebiyle yurtdışından gelen seyircilere izin verilmeme kararı alındığı belirtildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan IOC başkanı Thomas Bach, organizatörlerin en büyük önceliğinin Japonya’daki insanların ve tüm katılımcıların güvenliğini sağmak olduğunu söyledi. Bach, “Fedakârlık gerektiren kararlar almak zorundayız ve herkesten anlayış beklemeliyiz.” dedi.

YABANCI GÖNÜLLÜLERE DE YASAK GELDİ

Olimpiyat oyunlarında görev alacak 80 bin gönüllüden 10 bininin Japonya dışından geleceği hatırlatılırken seyirciler gibi yabancı gönüllülerin de oyunlarına gelmesinin yasaklandığı ifade edildi. Gönüllü listesinde oluşacak açığın ise Japonya’da yaşayanlardan tamamlanacağı kaydedildi.

BİR MİLYON BİLET YURTDIŞINDAN

Tokyo Oyunları organizasyon komitesi, yaklaşık 4 milyon 450 bin bilet satıldığını açıklamıştı. Pandemi sebebiyle oyunların bir yıl ertelenmesine karar verilmesi sonrasında ise 810 bin bilet için iade talebi oluşturulduğu ifade edilmişti. Resmi olmayan rakamlara göre ise 1 milyon biletin yurtdışından alındığı kaydedildi.