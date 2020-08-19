Tokyo’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 100’ü aştı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:01

Ağustos ayı ile birlikte kavurucu sıcakların etkisine giren Japonya’nın başkenti Tokyo’da aşırı sıcak bilançosu ağırlaşıyor. Tokyo yerel hükümeti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Pazartesi gününe dek geçen 4 günlük sürede 24 kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, bu ay sıcağa bağlı şikayetler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103’e ulaştı. Ölenlerin yaş aralığının 50 ila 90 arasında değiştiği belirtilirken, son kurbanların 22’sinin kapalı alanda öldüğü, aynı kişilerin 19’unun ise klima kullanmadığı bildirildi.

REKOR KIRMIŞTI

17 Ağustos tarihinde 41.1 derecelik rekor sıcaklık kaydedilen Japonya’da uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarmış, vatandaşlara açık alanlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmaları ve bol su tüketmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Yetkililer klima kullanımının önemine dikkat çekmişti. Ülkenin büyük bölümünde 35 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Japonya’da günlük hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.

