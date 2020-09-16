Tolga Geçim “ Euroleague’in en kuvvetlisi biziz “

16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:24

Euroleague’in bu sezonki en önemli şampiyon adaylarından Anadolu Efes’in Milli basketbolcusu Tolga Geçim, Cumhuriyet.com.tr’e konuştu. Euroleague’in en kuvvetli şampiyonluk adayı olduğunu söyleyen Tolga Geçim, genç basketbolculara da tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Efes’te günlerin nasıl geçiyor? Euroleague’in en güçlü şampiyonluk adayısınız. Bu takımda olmak nasıl bir duygu.

Tolga Geçim : 13 gündür Antalya’da kamptayız. Hazırlık turnuvasına katıldık ve turnuvayı şampiyonlukla tamamladık. Günlerimiz burada güzel geçiyor. Turnuvadan 1 hafta önce buraya geldik ve yüklemeler yaptık. Aynı gün içinde hem antrenman yapıyor, hem de maç yapıyoruz. Maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışıyoruz. İlk turnuvada elimizden geleni yaptığımı düşünüyorum. İkinci turnuvayı da sağlıklı bir şekilde bitirmek istiyoruz. Anadolu Efes forması ile sahada olmak benim için onur ve gurur verici. Küçüklüğümden beri Euroleague seviyesinde oynamak benim için bir hayaldi. Bu hayali Anadolu Efes forması altında gerçekleştirdiğim için onurlu ve gururluyum. Geçtiğimiz sezon benim için bir kaynaşma süreciydi. Bu sezon daha başarılı olacağıma inanıyorum. Seninle aynı şekilde düşünüyorum. Euroleague’in en kuvvetli şampiyonluk adayıyız. Geçen seneki performansımızı bu sezon da sahaya yansıtırsak kupayı alacağımıza inanıyorum.

Pandemi süreci genç bir sporcu olarak psikolojini nasıl etkiledi?

Tolga Geçim : Pandemi süreci bizim için çok zor geçti. Yıllardır basketboldan ilk kez bu kadar uzak oldum. Kendim antremanlar yapmak istiyorum, spora gitmek istiyorum, salona gitmek istiyorum ancak bunlar salgın sürecindeki yasaklardan dolayı mümkün olmuyor. Karantina sürecini ailemle Bandırma’da geçirdim. Evde idmanlarımı yapmaya çalışsam da net olarak idmanlarımı yapamadım, bizler profesyonel sporcular olduğumuz için kendimizi sahada gösterebiliyoruz.

Antalya’daki kamp nasıl geçiyor? İki turnuvaya da katılıyorsunuz. Öncesinde 1 haftada buradaydanız. 20 günü geçecek.

Tolga Geçim : 20 günü geçkin bir süreç Antalya’da kalacağız kamp boyunca ç. Takım olarak burada kaynaşıyoruz. Yeni sezon öncesi hedeflerimize daha iyi odaklanıyoruz. İki turnuvaya da şampiyonluk parolası ile geldik. İlk hedefimizi gerçekleştirdik, ikinci turnuvadan da şampiyonlukla ayrılıp İstanbul’a dönmek ve yeni sezona moralli başlamak istiyoruz. Bu tarz turnuvalar ve kamplar özellikle pandemi sonrasında çok önemli. Basketbol oynamayı çok özlemişiz. Yeniden sahada olduğum için çok mutluyum.

Ergin Ataman ile çalışmak nasıl bir duygu?

Tolga Geçim : Ergin Ataman ile çalışmak benim için gerçekten gurur verici. Avrupa’nın en iyi antrenörlerinden bir tanesi. Sahada da takım basketboluna uygun oynuyorsanız, takım arkadaşlarınıza yardımcı olup, uygun pozisyonlar yaratıyorsanız, basketbolu doğru oynuyorsanız, sizi saha içinde rahat bırakıyor ve özgüven veriyor. Siz de bunu en iyi, en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz.

















Genç Milli takımlarda her kategoride şampiyonluk yaşadın ve Avrupa’nın zirvesinde olan takımda oynuyorsun. Gençlere tavsiyelerin neler olur?





Tolga Geçim : Senin de söylediğin gibi defalarca altyapı Milli Takımlarında forma giydim ve şampiyonluk kazandım. Günümüz basketbolunda bu oyun çok fazla kontağa dayalı oynanıyor. Ve eskisine göre çok daha hızlı oynanıyor. Gençlerimizin elinde eğer bir şans geldiyse bunu doğru kullanmalarını onlardan istiyorum. Kendilerini mutlaka geliştirsinler. Çünkü üst seviyeye çıktığınız zaman eksikleriniz ile baş başa kalıyorsunuz. Ve kimse eksik yönlerinize bakmıyor. Çünkü çok üst seviyede oyuncular var. Eksik yönleriniz her neyse onları geliştirmelerini diliyorum.