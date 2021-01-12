Tolga Uluışık Pfizer İtalya Aşı Lideri oldu

12 Ocak 2021 Salı, 15:44

On üç yıldır Pfizer Türkiye ailesinin bir üyesi olan ve 2015 yılından beri Türkiye Aşı İş Birimi Lideri olarak görev yapan Tolga Uluışık, İtalya Aşı İş Birimi Lideri olarak atandı. Uluışık, yeni görevinin yanı sıra Uluslararası Gelişmiş Pazarlar Aşı Liderlik ekibi ve Pfizer İtalya yönetim ekibinin bir parçası olacak.

Pfizer ailesine katılmadan önce Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 2002 yılında mezun olan ve kariyerine hızlı tüketim sektöründe başlayan Tolga Uluışık, 2007’de Proje Yöneticisi olarak Pfizer’deki kariyerine başladı, Ocak 2008’de Ürün Müdürü olarak atandı.

Mayıs 2011 itibariyle Kıdemli Ürün Müdürü olarak görevini sürdürdü. Aralık 2011’de Kurumsal Strateji Müdürü ve Haziran 2012’de Solunum ve Üroloji Takımı Grup Pazarlama Müdürü sorumluluklarını üstlenen Uluışık, Mayıs 2013 ve Ocak 2014 arasında İnflamasyon grubundan sorumlu Doğu Avrupa Bölge Marka Lideri olarak görev yaptı, Şubat 2014’te ise Hastane Takımı Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini devraldı.

2015 yılında Türkiye Aşı İş Birimi Liderliği görevini üstlenen Uluışık görevi boyunca Aşı İş Birimi organizasyon modelini dönüştürüp, organizasyonun büyümesine liderlik etti ve yeni eğitim ve gelişim inisiyatifleri ile Pfizer’in halk sağlığına katkısını ileriye taşıdı.

Tolga Uluışık, kariyerine Pfizer çatısı altında İtalya Aşı İş Birimi Lideri olarak Roma’da devam edecek.

Pfizer Hakkında:

Pfizer, 170 yıldır “hastaların hayatını değiştiren çığır açan yenilikler” hedefiyle çalışmakta, bugünün ilaç endüstrisinde yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlarla yeni tedavilere odaklanmaktadır. Pfizer, bir yandan dünyanın en yaygın kullanılan temel sağlık ürünlerini üretip ilaç ve aşılarıyla sağlığın korunmasına katkı sağlarken, diğer yandan geleceği şekillendirecek ve hastaların en yüksek faydayı sağlayabileceği tedaviler üzerinde araştırmalar yürütmektedir. Pfizer'de kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi evrensel sağlık sorunlarına karşı tedaviler geliştirilirken, çok nadir görülen hastalıklara karşı mücadele için çalışılmaktadır. Üniversiteler, dernekler ve kamu ile yaptığı ortak çalışmalarla iş, yatırım ve inovasyon ortamına katkı sağlayan Pfizer, 1957 yılından bu yana Türkiye’de kesintisiz üretim yapan ve ülkemize yüksek teknoloji transfer eden yerli üreticidir. Yıllar içinde geliştirdiği üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerinin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil, yerli üretim ürünlerini birkaç yıl içinde hacim bazında %90’a çıkarmayı hedefliyor.