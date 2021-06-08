Toplumun yüzde 65’i olası siber risklere karşı kendini güvende hissetmiyor

08 Haziran 2021 Salı, 04:00

Dijitalleşme ve özellikle Covid-19’a bağlı uzaktan çalışma dönemi, toplumsal hayata Türkiye’de de büyük bir hızla girdi. Araştırmalara göre küresel çapta işletmelerin yüzde 80’i uzaktan çalışmaya geçerken, bu oran bazı sektörlerde yüzde 90’a ulaştı.

İş yükünün bu oranda dijitale aktarılması ise siber saldırı risklerini daha görünür ve kaygı yaratır hale getirdi. Bu kapsamda yaptıkları araştırmayla ilgili bilgi veren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, internette kendini olası siber risklere karşı güvende hissetmeyenlerin oranının yüzde 65 olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

BİLGİ VE EĞİTİM

“Yine 73’lük bir kitle evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla siber risklerin arttığına inanıyor. Bu başka araştırma ise siber güvenlik sigortası sahiplerinin yüzde 86’sı sigortanın kendilerini koruyacağına güven duyuyor. Sektör olarak hayatlarımızda önemli bir tehdit oluşturan bu risklere karşı halkımızı bilinçlendirerek siber güvenlik ürünleri ile ülkemizdeki penetrasyonu artırmalıyız.”

Bu tür risklere yönelik farkındalık gerektiğini vurgulayan ve “Toplum olarak ne yazık ki dijital risklere karşı bilinç düzeyimiz oldukça düşük” diyen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, şu hatırlatmayı yaptı: “Dijital Güvenlik Platformu ile hem KOBİ hem bireylere yönelik ücretsiz eğitim sunuyoruz. Bu platformla geleceğin risklerine karşı çok daha farkındalık sahibi olacak, yarınlarımızı güvence altına alabileceğiz.” Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı ise Türkiye’ye yönelik siber saldırıların yüzde 71’inin KOBİ ve ticari kurumlara yönelik olduğunu hatırlatarak “Ticari işletmeler kendilerini siber saldırılara karşı güvence altına almalı” dedi.

‘FİDYE’ SALDIRISI

Öte yandan Platin Bilişim Siber Güvenlik Teknoloji Direktörü Furkan Batman, konuya farklı bir çerçeveden bakarak sigorta sektörüne yönelik siber saldırıların son üç ayda yüzde 30 arttığını vurguladı. Batman, siber korsanların yeni gözdesi haline gelen sigorta şirketlerini fidye yazılım saldırılarına karşı veri yedekleme önlemlerini artırmalarını önerdi.

2021 YILI ‘GERİ DÖNÜŞ’ VE ‘TAMİR YILI’ OLACAK

KPMG Türkiye, sektörünün 2021 beklentilerini araştırdı. “KPMG Türkiye Perspektifinden Sigorta Sektörüne Bakış” başlıklı rapora göre 2021 salgında daralan sektörün “güçlü geri dönüş” ve “tamir yılı” olacak.

KPMG Türkiye Sigortacılık Sektör Lideri Ali Tuğrul Uzun, 300 milyar TL aktif sınırını aşan sektörü hayatdışı branşların desteklediğini belirtti. Yine rapora göre hem salgının ardıl etkileri hem artan yatırım harcamaları hem rekabet eksenindeki değişim sektörün kârlılığında dalgalanmalara yol açabilir.

‘HESAPLAMALARIN ŞEFFAF OLMASINI İSTİYORUZ’



HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yeni tasarının bu hafta TBMM Genel Kurul gündemine gelmesini beklediklerini söyledi. Hancıoğlu, şunlara dikkat çekti:

“Tazminat hesaplama modellerinin daha standart hale getirilmesini, hesaplamaların hakkaniyetli ve şeffaf olmasını arzuluyoruz. Sektörün amacı hiçbir sigortalımızın ve hak sahibimizin mağduriyetine sebebiyet vermeden, bilimsel yöntemlere göre hesaplanan tazminatın, doğru kişiye en hızlı sürede ödenmesinin sağlanmasıdır.”

‘ÇOCUKLAR BİR BİRİKİMLE HAYATA ATILMIŞ OLACAK’

Anadolu Hayat Emeklilik, 18 yaş altı çocuklara yönelik yeni ürünü “Çocuğum için BES”i tanıttı. Yapılan açıklamaya göre yasal temsilci olmak kaydıyla ebeveynler ya da varsa diğer yasal temsilciler, çocukları adına BES hesabı açtırabilecek ve böylece erken yaşta sisteme dahil olan çocuklar, belli bir birikimle hayata atılmış olacaklar. Bu pakette ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı, İş Kültür Yayınları internet sitesinden yapılacak alışverişlerde yüzde 30 indirim gibi avantajlar olacak.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, şu vurguyu yaptı: “Toplam nüfusumuz içindeki payı yüzde 27 civarında olan bu kitlenin BES’in büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

