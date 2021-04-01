Toprak kortun yıldızları İstanbul’da buluşuyor

01 Nisan 2021 Perşembe, 13:34

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi 19-25 Nisan tarihleri arasında, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul ile toprak kortun yıldızlarına ev sahipliği yapacak. Bu sene ikincisi düzenlenecek 235 bin 238 dolar para ödüllü turnuvanın organizasyonunu TEB BNP Paribas isim sponsorluğunda Türkiye Tenis Federasyonu gerçekleştirecek.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takvimindeki yeri itibariyle Roland Garros öncesi önemli bir durak olma özelliği taşıyan TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da bu yıl da kadınlar tenisinin en üst seviyedeki oyuncuları kortta olacak.

Mevcut katılım listesine göre dünya sıralamasında 21'inci sırada bulunan, toprak kortta başarılı performansıyla dikkat çeken, 2019 Istanbul Cup şampiyonu Hırvat raket Petra Martic bu yılki organizasyonda 1 numaralı seri başı olarak boy gösterecek. Son şampiyon Patricia Maria Tig’in yanı sıra dünya eski 2 numarası 18 WTA şampiyonluğu bulunan Svetlana Kuznetsova, 2021’de St.Petersburg Ladies Trophy ve Philip Island Trophy turnuvalarını kazanarak yükselişe geçen Daria Kasatkina, başarıları ile dikkat çeken Rus tenisçiler Veronika Kudermetova ile Anastasia Pavlyuchenko ve Fransız yıldızlar Alize Cornet ile Kristina Mladenovic ana tabloda boy gösterecek. Turnuvanın eleme tablosunda ise geçtiğimiz sene elemelerden gelerek finale yükselen Kanadalı Eugenie Bouchard, dünya eski 2 numarası Vera Zvonareva ve dünya eski 5 numarası Sara Errani gibi güçlü isimler yer alıyor. Belirlenecek wild card’lar ile milli tenisçiler de turnuvada mücadele edecek.