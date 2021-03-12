Toprak sahada başladıkları hentbolda, Genç Milli Takım'a davet edildiler

12 Mart 2021 Cuma, 10:01

Adana'da toprak sahada başladıkları hentbolda kendi öz kaynakları ile kulüpleşerek, Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'ne çıkmayı başaran Adasokağı Spor Kulübü'nün 2 başarılı sporcusu Duygu Kıyga (16) ile Tuana Akman (16), Genç Milli Hentbol Takımı'nın kampına çağrıldı. Ay-yıldızlı kadroya seçilmeleri durumunda 10-18 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan genç hentbolcular, Türkiye'yi ve takımlarını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki Adasokağı Ortaokulu'nda eğitim gören 80 kız öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri Nesimi Dağdoğan sayesinde hentbolla tanıştı. 2014 yılında salon sporu olan hentbolu, okul bahçesindeki toprak sahada yaptıkları çalışmalarla geliştiren öğrenciler, iki yıl sonra antrenörleri Nesimi Dağdoğan'ın öncülüğünde Adasokağı Spor Kulübü adıyla Bölgesel Lig'e adım attı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da desteklenen takım, sayısız galibiyetlerin ardından üst liglere çıktı, en son Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'ne yükseldi.

1'İNCİ LİG'DE 7'NCİ SIRADA YER ALIYOR

Kendi öz kaynakları ile ayakta durmaya çalışırken, bir yandan da Süper Lig'i hedefleyen takımın sporcularından Duygu Kıyga ile Tuana Akman 14-20 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılacak Genç Milli Hentbol Takımı kampına çağrıldı. Kıyga ve Akman, ay-yıldızlı ekibe seçilmeleri durumunda 10-18 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Toprak sahada başladıkları spor için kendilerine koydukları hedefleri bir bir elde ettiklerini belirten Adasokağı Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Nesimi Dağdoğan, "Bölgesel Lig'den giriş yaparak 2'nci Lig'e çıktık. İki yıl 2'nci Lig'de oynadıktan sonra bu yıl 1'inci Lig'e yükseldik. Çok genç yaş ortalaması ile oynuyoruz. 16-17 yaş ortalama ile ligin en genç takımı unvanına sahibiz. Oynadığımız müsabakalar neticesinde şu ana kadar 19 maçta 10 galibiyet aldık. Ligin 7'nci sırasında yer alıyoruz. Hedefimiz bu yıl 1'inci Lig'de tecrübe kazanarak ileriki zamanlarda Süper Lig'e çıkmak. Aldığımız başarılar neticesinde bu yıl Genç Milli Takım kampına bizden iki sporcumuz çağırıldı. Seçilmeleri durumunda Tuana Akman ve Duygu Kıyga İtalya'daki turnuvaya katılacaklardır. Çok gururluyuz" diye konuştu.

Genç Milli Hentbol Takımı'nın kampına davet edilen Duygu Kıyga ise hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Okulumuza Nesimi Dağdoğan hocamızın gelişi ile birlikte 5'inci sınıfta hentbola başladım. Hentbolun ne demek olduğunu bilmiyorduk ve ilk başta bu kadar inanmıyorduk. Sadece bunları bir hayal olarak görüyordum. Şu an ise düşündüğüm hayalin içindeyim ve daha iyi yerlere gelmeyi planlıyorum. Hedeflerimden bir tanesi de Süper Lig'de oynamak ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil ederek en iyi oyunculardan biri olmak. 2002 doğumluların gittiği Genç Milli Takım Kampı'na çağrıldım. Ben 2004 doğumluyum. Yaşım küçük olduğu için biraz heyecanlıyım. Ama çok çalıştık, hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha çok çalışarak İtalya'daki turnuvada ülkemi ve takımımı en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.