Toronto ve Venedik film festivallerinden ödülle dönen 'Nomadland'den yeni fragman yayımlandı

15 Aralık 2020 Salı, 12:54

Yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstlendiği, başrolde Frances McDormand'ın rol aldığı ödüllü "Nomadland" filminden yeni fragman yayımlandı.

Dünya prömiyerini Toronto ve Venedik film festivallerinde eş zamanlı olarak yapan film, Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, Toronto Film Festivali'nde ise Halkın Seçimi Ödülü'nün sahibi oldu.

Jessica Bruder'ın kurmaca olmayan 2017 tarihli kitabı "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century"den uyarlanan film, Oscar yarışının favorileri arasında gösteriliyor.

Film, ekonomik krizde her şeyini kaybettikten sonra karavanıyla Amerika'nın batısına doğru yolculuğa çıkan 60'lı yaşlarındaki Fern karakterinin hikâyesi anlatıyor. Filmde Fern karakterine usta oyuncu Frances McDormand hayat veriyor.