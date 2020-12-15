Toronto ve Venedik film festivallerinden ödülle dönen 'Nomadland'den yeni fragman yayımlandı
Frances McDormand'ın başrolde yer aldığı, Toronto ve Venedik film festivallerinden ödülle dönen "Nomadland" filminden yeni fragman yayımlandı.
Yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstlendiği, başrolde Frances McDormand'ın rol aldığı ödüllü "Nomadland" filminden yeni fragman yayımlandı.
Dünya prömiyerini Toronto ve Venedik film festivallerinde eş zamanlı olarak yapan film, Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, Toronto Film Festivali'nde ise Halkın Seçimi Ödülü'nün sahibi oldu.
Jessica Bruder'ın kurmaca olmayan 2017 tarihli kitabı "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century"den uyarlanan film, Oscar yarışının favorileri arasında gösteriliyor.
Film, ekonomik krizde her şeyini kaybettikten sonra karavanıyla Amerika'nın batısına doğru yolculuğa çıkan 60'lı yaşlarındaki Fern karakterinin hikâyesi anlatıyor. Filmde Fern karakterine usta oyuncu Frances McDormand hayat veriyor.
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Van'da deprem
- Türkiye’yle ilişkilere zarar vermekten kaçındık
Video Haberler
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
- Maske uyarısında bulunan yurttaşı döve döve kör ettiler
- Sahiller ve plajlar deniz köpüğü ile doldu
- Alışverişten dönen eşini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Van'da deprem
- Türkiye’yle ilişkilere zarar vermekten kaçındık