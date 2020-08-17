Toronto'nun en ünlü striptiz kulübünde 550 kişiye koronavirüs bulaştı
Koronavirüs salgınına karşı devreye soktuğu sıkı önlemlerle, vaka artışını yavaşlatan Kanada'da, sağlık görevlilerinin itirazına rağmen ülkenin en popüler gece kulübün açılması felakete neden oldu. Yetkililer, gece kulübünde 550 kişiye koronavirüs bulaştığının tespit edildiğini bildirdi.
Kanada’nın en kozmopolit kentlerinden olan Toronto’da , sağlık çalışanları ve uzmanların itirazına rağmen açılan ünlü gece kulübü Brass Rail Tavern’de, koronavirüse karşı yeterli önlem alınmaması sonucunda yaklaşık 550 kişiye virüs bulaştığı ortaya çıktı.
Şehrin en çok bilinen striptiz ve gece kulüplerinden olan Brass Rail Tavern, Ağustos ayının başında tekrar açılmıştı. Mekanda çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildiği açıklanırken, bu kişinin Ağustos başında dört kez mesai yaptığı da kayıtlara geçti.
“BU İNSANLARI BULMAK ÇOK ZOR”
Sözcü'de yer alan habere göre, sağlık çalışanları o saatler arasında işletmeye giden kişilerin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışırken bu durum sağlık görevlilerinin ve uzmanların tepkisini çekti. Toronto Üniversitesi’nde görevli bulaşıcı hastalıklar profesörü Andrew Morris, “Bu insanların yarısı sahte kimlik ve bilgiyle mekana girmiş olmalı ve bu insanları bulmak çok zor” dedi.
Torontolu sağlık yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda Brass Rail Tavern’in sağlık önlemlerine ve protokollere uymadığını tespit etmişti. Sosyal mesafe kurallarına ve maske takma yasağına uyulmadığını açıklayan yetkililer bu şartların sağlanamadığı durumlarda pleksiglas ile müşteri ile çalışan arasındaki mesafenin önlenmediğini de duyurdu.
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