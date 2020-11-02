Totti de pozitif
İtalyan basını, efsane futbolcu Francesco Totti'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Totti'nin babası geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Roma'nın ve İtalya futbolunun efsanesi Francesco Totti'nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.İtalyan Corierre dello Sport'un haberine göre 44 yaşındaki Totti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberde herhangi bir semptom göstermeyen Totti'nin yanı sıra eşi Ilary Blasi'nin de koronavirüs riski taşıdığı ancak herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, ilerleyen günlerde Blasi'ye test yapılacağı ifade edildi.
BABASI KORONADAN VEFAT ETMİŞTİ
Efsane futbolcunun koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki babası Enzo Totti geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- Enkazdaki çantadan Türkiye gerçeği çıktı
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
Video Haberler
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
- Deprem anının dehşete düşüren yeni görüntüsü
- Yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı
- Enkaz altından kurtarılan İnci Okan'dan ilk mesaj
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- Enkazdaki çantadan Türkiye gerçeği çıktı
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı