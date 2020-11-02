Totti de pozitif

02 Kasım 2020 Pazartesi, 22:14

Roma'nın ve İtalya futbolunun efsanesi Francesco Totti'nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.İtalyan Corierre dello Sport'un haberine göre 44 yaşındaki Totti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberde herhangi bir semptom göstermeyen Totti'nin yanı sıra eşi Ilary Blasi'nin de koronavirüs riski taşıdığı ancak herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, ilerleyen günlerde Blasi'ye test yapılacağı ifade edildi.

BABASI KORONADAN VEFAT ETMİŞTİ

Efsane futbolcunun koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki babası Enzo Totti geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.