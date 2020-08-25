Trablus ile Tobruk’un ateşkes duyurusuna Ankara ‘bekle gör’ politikası izliyor

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Libya’da UUH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ve General Halife Hafter güçlerinin müttefiki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, cuma günü ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Libya’da tüm askeri taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı. Sarraj, uzun süredir UUH güçlerinin operasyon yapıp yapmayacağı tartışılan Hafter cephesinin elindeki Sirte ve Cufra’nın “silahtan arındırılmış bölge” olması gerektiğini söylemiş ve Mart 2021’de seçim çağrısında bulunmuştu. Salih ise Sirte kentinin seçimle işbaşına gelecek yeni hükümetin geçici merkezi olmasını önermişti.

Ateşkes açıklamasına Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Mısır’dan destek geldi. Moskova ise resmi bir açıklama yapmadı ancak Rus Sputnik ajansına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi üzerinden ateşkes çağrısından memnuniyet duydukları mesajı verdi. Türk yetkililer ise gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Türkiye, geçen ay Mısır’ın öncülük ettiği ateşkes girişimini “Hafter’i kurtarmaya yönelik adım” olarak nitelendirmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt

Çavuşoğlu, Libya’da ateşkes için UUH’nin, Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra’dan çekilmesini şart koştuğunu, bunu Rusya’ya ilettiklerini açıklamıştı. Ankara’nın Sarraj ve Salih tarafından açıklanan ateşkes çağrısı karşısında sessiz kalarak “bekle-gör” politikası izlediği belirtiliyor.

SARRAJ’I SUÇLADI

Öte yandan Hafter öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmet el Mismari’nin ateşkes ilanını, “Sarraj’ın yanıltma stratejisi” olarak nitelendirmesi ve UUH güçlerinin Türkiye’nin desteğiyle Sirte’ye saldırı planladığı ve kendilerinin buna karşı koymaya hazır oldukları açıklaması, sahadaki durumun kırılganlığını ortaya koydu. Mismari, “Eğer Sarraj ateşkes istiyorsa güçlerini geri çeker, Sirte’deki güçlerimize doğru ilerletmezdi” dedi.

Sarraj ve Salih’in üzerinde uzlaşı sağladığı duyurulan konular arasında ülkedeki yabancı güçlerin ve paralı savaşçıların ayrılması da bulunuyor. Bu, Türkiye’yi ilgilendiren konuların başında geliyor. Libya UUH ile yapılan anlaşma uyarınca askeri danışman olarak Libya’da bulunan Türk askerlerinin ülkeden ayrılacak güçler arasında yer alması beklenmezken kalıcı bir ateşkes sağlanması durumunda burada UUH’ye destek için bulunan Suriyeli muhalif savaşçıların varlığı tartışma konusu olacak.

Libya’da ateşkes açıklamaları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Katarlı mevkidaşıyla Trablus’a yaptığı ziyaretin ardından geldi. Ziyarette Türkiye-Katar ve UUH’nin üçlü askeri işbirliği imzalanması konusunda uzlaşıya vardığı duyurulmuş, bu kapsamda Misrata’da Türk üssü kurulacağı öne sürülmüştü. Bu arada AA’nın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarraj’ı Paris’e davet etti.

YOLSUZLUK PROTESTOSU

Libya’da UUH yönetimindeki Trablus ve Misrata’da önceki gün yüzlerce kişi, ağırlaşan yaşam şartları ve devlet kurumlarındaki yolsuzluğu protesto etmek için eylem düzenledi. Anayasal düzenleme için referandum ve seçimlere gidilmesi talebinin aktarıldığı belirtildi. Bu arada eylemler sırasında göstericilere ateş açıldığı, yaralananlar olduğu kaydedildi. AA’nın haberine göre UUH, “ateş açanların güvenlik güçleri ile bağlantısı olmadığını” savundu, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.