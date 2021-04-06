Trabzon'da Abdullah Avcı'nın 'gol' isyanı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Her şeyi denedik, bütün rekorlar kırıldı ama gol fırsatlarını değerlendiremedik" dedi.
Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Her şeyi denedik, bütün rekorlar kırıldı ama gol fırsatlarını değerlendiremedik." dedi.
Avcı, maç öncesi konuştukları senaryonun bugün aynen gerçekleştiğini belirtti.
HÜCUM VAR AMA!
Hücum anlamında en zengin oyunlarını oynadıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:
"Bütün rakamlar, oyuncuların oyun içinde hissettirdikleri, yaptıkları, kaybettiği yerdeki baskıları, tekrar topu geri almaları, sabırlı oynamaları, kenarları doğru kullanmaları, sayısı fazla şutları, topa sahip olmaları var. Bugün oyunda her şeyi denedik. İkinci yarının başlangıcında 10-15 dakika oyun bizim elimizdeydi. Ama sonra oyun yönünü değiştirmede ağırlaştık. Ardından tekrar vitesi yükselttik. Bütün rekorlar kırıldı. Direkten dönenler, şutlar, kalecinin kurtardığı şutlar var. Bu tür oyunda her şeyi yaparsın ama ön tarafın vuruşu, pası, yapacağı doğru orta becerisi belirleyici oluyor. Elimize gelen gol fırsatlarını değerlendiremedik. Bunun yanında rakibe ise doğru pozisyon vermedik."
Avcı, oyun içerisinde formasyonlar denediklerini anlatarak, "Oyunun bütününden memnunum. Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti. Bu oyun böyle, bu tür sonuçlar olabiliyor. Takım hem savunma hem hücumda önemli gelişmeler kaydediyor. Oyuncu rekabetini artırdığımız takdirde daha domine oynayan, hedeflerine giden bir Trabzonspor olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bordo-mavili takımın teknik adamı, Nwakaeme’nin oyundan alınmasına yönelik bir soru üzerine ise, bu futbolcunun sakatlandığı için çıkmak istediğini, bu nedenle de kenara aldıklarını söyledi.
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